Veneto supera i 73 milioni di presenze turistiche nel 2024

"I dati complessivi del 2024 certificano l'eccellenza della nostra offerta turistica e la capacità del Veneto di attrarre visitatori da tutto il mondo. Il 2024 segna un altro anno di crescita, consolidando il primato della nostra regione nel panorama turistico italiano con un incremento del 3,3% negli arrivi e del 2,2% nelle presenze, che superano i 73 milioni. Di fatto, siamo la destinazione di riferimento per i viaggiatori internazionali, con un aumento significativo della quota straniera. Ma siamo anche una regione che cresce e innova per offrire un'esperienza capace di soddisfare sia il mercato consolidato sia la domanda di viaggiatori più sensibili al mondo legato alla sostenibilità".

Così l'assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, annuncia i numeri della statistica regionale (provvisori fino alla pubblicazione ufficiale da parte di Istat) del comparto turistico nel 2024; dati certificano la piena ripresa e il superamento dell'attrattività pre-pandemica, con numeri superiori a quelli del 2019 in tutte le principali tipologie di destinazione.

Le diverse aree turistiche del Veneto registrano un aumento di arrivi, con numeri in crescita per mare, città d'arte, lago e montagna. L'interesse internazionale è in continua espansione, con un incremento del 5,9% negli arrivi di turisti stranieri e del 4% nelle loro presenze. Al contrario, il turismo italiano segna un lieve calo (-1,5 % negli arrivi, -1,8% nelle presenze).





