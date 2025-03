Sversamento carburante da nave Marghera, intervento Capitaneria

La Guardia Costiera di Venezia è intervenuta per scongiurare i danni di un inquinamento accidentale verificatosi a Porto Marghera. Nel corso del rifornimento di carburante del tipo fuel oil ad una nave ormeggiata in banchina, la Princess Bahia, si è verificato uno sversamento nel bacino portuale di circa 1500 litri di carburante. Il personale della sala operativa ha dato immediata attuazione al Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive e, allertato il servizio delle Guardie ai fuochi. E' stato disposto lo spiegamento di panne assorbenti, in modo da contenere ed assorbire l'idrocarburo. Contestualmente le Guardie ai fuochi anno iniziato il recupero del fuel oil, con un mezzo nautico, dietro coordinamento del personale della Guardia Costiera, intervenuto sia dal lato banchina, con il nucleo nostromi, che da mare con la vedetta CP833. Inoltre, veniva diffidato il comandante della nave a porre in essere ogni sforzo per provvedere al disinquinamento e al ripristino delle condizioni del bacino portuale. La tempestività del Piano e degli interventi ha permesso di giungere in breve tempo al contenimento della macchia oleosa. Sono ancora in fase di accertamento, da parte dei militari della Guardia Costiera, le dinamiche dell'evento e l'individuazione delle responsabilità.





