Scuote e uccide il figlio neonato, condannata a otto anni

Una donna di 39 anni è stata condannata ad otto anni di reclusione dalla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo, con l'aggiunta dell'interdizione e della sospensione della responsabilità genitoriale. Era accusata di omicidio preterintenzionale aggravato in seguito alla morte del figlio avvenuta il 25 agosto 2023 al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova dov'era arrivato dieci giorni prima con l'elicottero dei soccorsi.

Il bambino aveva tre mesi, la madre, una donna marocchina, l'avrebbe scosso con forza provocandogli un trauma cranico il giorno di Ferragosto. Quel giorno, in casa con lei a Rosolina (Rovigo) c'era soltanto l'altro figlio di tre anni. Il marito era fuori per lavoro.

Il neonato era affetto dalla sindrome di Sotos, malattia genetica caratterizzata dall'eccessivo sviluppo del cranio.

Nell'immediatezza dei fatti la donna disse che era caduto dal letto.



