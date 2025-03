L'arte salvata dai bombardamenti al museo M9 di Mestre

Al Museo M9 di Mestre (Venezia) sbarca la grande mostra sulla pittura impressionista e fauves 'Arte salvata', che consiste in 52 dipinti prestati dal Museo di Arte Moderna André Malraux (MuMa) di Le Havre, in occasione delle celebrazioni per l'80/o anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. I bombardamenti rasero al suolo, nel settembre 1944, la città francese, poi ricostruita attorno al suo museo. L'esposizione, presentata stamani, sarà aperta dal 15 marzo al 31 agosto 2025.

La mostra, curata da Marianne Mathieu e da Geraldine Lefebvre, direttrice del MuMa, presenta capolavori databili tra Ottocento e primo Novecento, miracolosamente sopravvissuti ai bombardamenti, firmati da artisti di primo piano quali Renoir, Monet, Sisley, Gauguin, Dufy e Braque.

L'esposizione vuole rappresentare un ideale passaggio di testimone tra due città, Le Havre e Mestre, unite dall'esperienza della guerra. E lo fa anche attraverso un approfondimento fotografico e documentale che testimonia quanto accaduto a Mestre a partire dal bombardamento del 28 marzo 1944, e il percorso di risanamento iniziato nel secondo dopoguerra per il patrimonio abitativo come per la zona industriale.

Questa mostra "è l'idea di cosa possano fare cultura, coesione e ricerca - ha osservato la direttrice del museo, Serena Bertolucci -. Vuole essere un modo nuovo in cui la storia aiuta la storia dell'arte a essere capita".



