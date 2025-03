Un 30enne del vicentino è stato trasferito in carcere dai Carabinieri perché condannato dal Tribunale di Rimini a tre anni di reclusione per violenza sessuale continuata ed aggravata su minore. Gli atti risalgono all'estate del 2018 e sarebbero stati commessi a Rimini.

Terminate le formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno, l'arrestato è stato ristretto presso il carcere di Vicenza per espiare la propria pena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA