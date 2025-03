Torna stagione contributo d'accesso a Venezia, varrà 54 giornate

Si avvicina la primavera e a Venezia ritorna il contributo d'accesso alla città storica per i turisti giornalieri. Rispetto al 2024, anno della sperimentazione, le giornata in cui rimarrà in vigore il provvedimento saliranno da 29 a 54. Il 'ticket', per chi non pernotta in città - pagando già la tassa di soggiorno - varrà dalle ore 8.30 alle ore 16. Cambia anche il costo del contributo d'accesso: 5 euro per chi prenota sulla piattaforma entro quattro giorni prima delle visita, 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente il suo arrivo a Venezia.

La Giunta comunale approvato nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al Bilancio Michele Zuin, di concerto con l'assessore al Turismo Simone Venturini, il regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di accesso 2025, valido per la città antica e le isole minori della laguna: La nuova sperimentazione, 54 giornate in tutto, inizierà con un blocco unico dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire a maggio (9 e 10, 11 e 16, 17,18 ,23,24,25 e 30,31), giugno (1,2 e 6,7,8 e 13,14,15 e 20,21,22 e 27,28,29) e luglio (4,5,6 e 11,12,13 e 18,19,20 e 25,26,27).

Il provvedimento, che origina dalla legge di Bilancio 2019 (aggiornata nel 2021) ha l'obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città.

Nei prossimi giorni verrà attivato il portale per procedere alla prenotazione e al pagamento del Contributo di accesso: (al link https://cda.ve.it/it/).



