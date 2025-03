Torna Chronicae, il festival del Romanzo storico

(ANSAmed) - ROMA, 13 MAR - Dal 20 al 23 marzo Chronicae, Festival Internazionale del Romanzo Storico alla sua XI edizione, porta a Piove di Sacco (Padova) le protagoniste e i protagonisti della classifica della narrativa italiana, a ulteriore conferma di come il romanzo storico sia il genere letterario preferito dai lettori italiani.

Matteo Strukul, romanziere e direttore artistico del festival, introduce così il programma di un festival che è diventato il punto di riferimento per gli appassionati della narrativa storica: "L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di una fra le più importanti autrici italiane di romanzo storico: Antonia Arslan (sabato 22 marzo, ore 21:00, Teatro Filarmonico). Con lei celebreremo i vent'anni de La masseria delle allodole (Rizzoli) un libro necessario, fondamentale, che racconta la tragedia del genocidio armeno. Ci sembrava il modo più giusto per iniziare questo secondo decennio di festival. Ad Alessia Gazzola (domenica 23 marzo, ore 18:30, Teatro Filarmonico), invece, il compito di introdurci al mondo di Miss Bee (Longanesi), con la trilogia che ha scalato le classifiche italiane, con protagonista Beatrice Bernabò, investigatrice nella Londra degli anni '20. Gazzola, reduce dal successo della serie L'allieva tratta dai suoi romanzi, tornerà in prima serata su Rai1 il 30 marzo con Costanza, nuova serie tv tratta dai suoi romanzi.

Ancora un'autrice, questa volta ad aprire la manifestazione, ed è Alessandra Selmi (giovedì 20 marzo, ore 21:00, Teatro Filarmonico), da settimane nella Top10 dei libri più venduti con La prima regina (Nord), romanzo che racconta le vite della prima regina d'Italia, Margherita di Savoia e di Nina, nata per servirla che diventerà invece padrona del proprio destino. Altro autore campione di vendite è infine Francesco Vidotto (venerdì 21 marzo, ore 21:00, Teatro Filarmonico) che porta a Chronicae Onesto (Bompiani), romanzo struggente che racconta la vicenda straordinaria di un uomo che scrive lettere alle montagne e l'intreccio avventuroso di un pugno di vite sulle Dolomiti. È dunque un'edizione oltremodo letteraria che riunisce alcuni dei cantori più amati dal grande pubblico del romanzo storico, narrativa che ha saputo imporsi con una ricerca attenta e costante".

Chiudono il programma letterario gli incontri con Matteo Strukul e Marco Azzalini. Strukul (sabato 22 marzo, ore 18:00, Teatro Filarmonico) che presenta il suo ultimo romanzo I 7 corvi (Newton Compton), inquietante horror ambientato tra le montagne venete che racconterà le suggestioni inerenti la letteratura gotica e la figura del corvo; Marco Azzalini (domenica 23 marzo, ore 17:00) presenterà invece La notte ha il suo profumo (Laurana, 2025), romanzo che racconta una storia con le radici negli anni di piombo.

Il pomeriggio di sabato 22 marzo è caratterizzato da due appuntamenti: il gruppo di rievocazione storica Historical Reverie terrà infatti una lezione-spettacolo dedicata alla figura del dandy nella Belle Epoque tra moda vittoriana, tra moda, letteratura, arte e cinema. Protagoniste Grimilde Malatesta e Elena Ferri (ore 16:00, Palazzo Pinato-Valeri).

A seguire Patrizio Nissirio (ore 17:00, Palazzo Pinato-Valeri) con Il sigaro. l'arte del fumo lento fra storia e personaggi (Diarkos, 2024), incontro dedicato alle mille suggestioni, storiche, culturali e letterarie del sigaro.

Domenica 23 marzo spazio al fumetto con Stefano Tamiazzo che presenta L'ergastolo di Santo Stefano. fine pena mai, graphic-novel che racconta la storia del carcere borbonico di Santo Stefano nell'omonima isola a largo di Ventotene.

Paola Ranzato, Assessore alla Cultura, Servizi Sociali, Famiglia, Casa e Associazioni del Comune di Piove di Sacco: "Chronicae è diventato un appuntamento imprescindibile per la nostra città: un festival che si caratterizza per la sua unicità e per la sua letterarietà, un festival che da 11 anni è un punto di riferimento in Italia per gli appassionati del romanzo storico. Il Comune di Piove di Sacco è orgoglioso di portare avanti un festival che nel corso degli anni ha fatto nascere tanti eventi ispirati al romanzo storico, genere letterario che resta uno strumento importante per capire il presente e, oggi più che mai, ne abbiamo tanto bisogno".

Gli incontri sono gratuiti fino a esaurimento posti. È possibile prenotare il proprio posto sulla piattaforma digitale Eventbrite. Info e dettagli sul sito ufficiale del festival: www.festivalromanzostorico.it e sul sito dell'Associazione Culturale Sugarpulp: www.sugarpulp.it, che organizza in collaborazione e con il sostegno del Comune di Piove di Sacco e di Avis Piovese e con il patrocinio della Regione Veneto.

