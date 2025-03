Smottamento in cortile abitazione, inghiottite due auto

Un grosso smottamento di terreno si è verificato oggi nel cortile di una casa a Monteviale (Vicenza). Nel cedimento del piano, due macchine parcheggiate hanno rischiato di finire risucchiate nella voragine. L'intervento dei vigili del fuoco, giunti da Vicenza, ha permesso di ancorare le due vetture e di recuperarle con un carro attrezzi.

Il terreno ha ceduto in corrispondenza di un cantiere sottostante, dove sono in corso lavori i lavori per la costruzione di un nuovo edificio.

I pompieri hanno disposto lo sgombero momentaneo dell'abitazione. Inoltre, un palo dell'energia elettrica, anch'esso pericolante, è stato provvisoriamente ancorato fino all'arrivo dei tecnici, che hanno provveduto a staccare i collegamenti elettrici.



