Condannato a 18 anni per droga tenta fuga all'estero, arrestato

Condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga, un 33enne brasiliano ha pensato di fuggire tentando di imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe riportato in patria, ma è stato intercettato e arrestato dalla Polizia all'aeroporto di Treviso. Lo straniero si è presentato allo scalo trevigiano con una carta di identità elettronica italiana valida per l'espatrio, ma i successivi accertamenti condotti dalla Polizia di Frontiera hanno consentito di accertarne la contraffazione. E così il latitante è stato smascherato mentre appunto era in procinto di imbarcarsi su un volo per Alicante. L'uomo, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità Giudiziaria per fatti risalenti agli anni 2016-2017 a Bologna, quando aveva organizzato l'importazione dal Brasile di diversi chili di cocaina. Ora è in carcere a Treviso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA