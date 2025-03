Campiello Giovani 2025, selezionati i 12 semifinalisti

Sono stati scelti dalla Giuria di Selezione i dodici semifinalisti del Campiello Giovani 2025, scelti tra i 239 racconti pervenuti da tutta la Penisola e dall'estero, nel periodo compreso tra ottobre 2024 e gennaio 2025. Parte così la 30ma edizione del concorso - promosso dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto e sostenuto da Intesa Sanpaolo come partner esclusivo oltre che main sponsor del Premio Campiello - che si rivolge agli aspiranti scrittori dai 15 ai 21 anni. I semifinalisti provengono: 3 dal Veneto, 2 dall' Emilia-Romagna, 2 dal Lazio, 2 dalla Sicilia, 1 dalla Lombardia, 1 dalla Puglia e 1 dalla Sardegna.

La selezione della dozzina chiude la prima fase del concorso, che culminerà a settembre con la premiazione del vincitore durante la cerimonia conclusiva del Premio Campiello. Venerdì 4 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista al Teatro Nuovo di Verona.

I racconti dei giovani scrittori sono stati raccolti esclusivamente in formato digitale, con l'obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro alle nuove generazioni di rispetto e sensibilità verso le questioni ambientali e riflettendo l'impegno della Fondazione Il Campiello nel ridurre il proprio impatto.

Grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il concorso abbraccia una dimensione globale, coinvolgendo giovani scrittori da tutto il mondo. Tra i partecipanti di quest'anno vi sono infatti racconti provenienti da: Egitto, Francia, Olanda e Svizzera.

Si rinnova anche la collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che prevede l'assegnazione di una menzione speciale per il miglior racconto sul tema della cultura di impresa, valutato da una Commissione tecnica composta da giovani imprenditori e membri della segreteria nazionale.

Potranno essere assegnati, inoltre, due ulteriori riconoscimenti: uno per il miglior racconto che abbia affrontato il tema della sostenibilità sociale e/o ambientale e l'altro per il miglior racconto sul tema del viaggio, inteso sia nel suo significato tradizionale che in senso astratto.

Il Campiello Giovani prevede tre fasi di selezione: la prima è affidata a una Giuria di Selezione, nominata dal Comitato di Gestione del Premio Campiello e composta dai vincitori e dai finalisti delle passate edizioni, da scrittori e lettori di case editrici, incaricata di scegliere 12 racconti tra tutti quelli ammessi al concorso. La seconda fase, invece, è affidata ad un Comitato Tecnico, composto da esperti del settore, per la selezione dei cinque finalisti. Il vincitore viene infine decretato dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello e il riconoscimento viene consegnato in occasione delle cerimonie finali.

Il vincitore del Campiello Giovani si aggiudicherà una vacanza-studio di due settimane in un Paese Europeo, mentre i finalisti riceveranno una dotazione di libri e l'invito alla cerimonia di premiazione del Premio Campiello. Le cinque opere finaliste saranno raccolte in una collana curata dalla Fondazione Il Campiello mentre le scuole potranno decidere di assegnare crediti formativi agli studenti partecipanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA