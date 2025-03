Treno investe giovane alla stazione di Vicenza, traffico sospeso

Un treno in transito sulla linea Verona-Venezia ha investito stamane un giovane sui binari in ingresso alla stazione di Vicenza. Non si conoscono al momento particolari sulle cause dell'incidente. Il ragazzo è deceduto nell'impatto con il treno. La circolazione ferroviaria - informa una nota di Fs - è al momento sospesa nella stazione vicentina.

E' stato attivato l'intervento delle autorità per lo svolgimento dei necessari accertamenti. I treni, prosegue la nota, potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.





