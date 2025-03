Riello Investimenti, nuovo fondo Private Equity per le Pmi

Riello Investimenti Sgr annuncia il primo closing del quarto fondo di Private Equity "Buy&Build Opportunities", che investirà fino a 300 milioni di euro per sostenere la crescita dimensionale delle migliori Pmi italiane attraverso operazioni di aggregazione, e l'integrazione della sostenibilità nei processi aziendali in settori altamente frammentati come il Food&Beverage, il Manufacturing&Automation e il Lifestyle&Wellness.

Facendo leva su una strategia di investimento basata sull'aggregazione, la Sgr mira a ottenere un profilo di rischio-rendimento efficiente e rendimenti adeguati, valorizzando il potenziale inespresso delle Pmi italiane attraverso scalabilità, innovazione e sostenibilità. Buy&Build Opportunities investirà prevalentemente in Italia, ma potrà cogliere opportunità di aggregazione in altri mercati europei.

Tra gli investitori figurano primari gruppi assicurativi, investitori istituzionali, family office e gruppi industriali.

Circa l'80% degli investitori del fondo precedente ha rinnovato l'investimento anche nel nuovo fondo.

Per il presidente Nicola Riello "l'integrazione industriale e finanziaria che deriva da ciascuna operazione genererà significative opportunità di creazione di valore sia per il fondo che per i suoi investitori. Buy&Build Opportunities rappresenta una nuova evoluzione della nostra strategia di private equity, iniziata 25 anni fa e rimasta costantemente al passo con i cambiamenti del mercato. Le solide competenze del nostro team di Private Equity sono garanzia di grande esperienza, professionalità e valore".



