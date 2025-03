Mit, in 5 anni Mose ha evitato 2,6 miliardi danni a Venezia

Il sistema Mose di Venezia - oggi al centesimo sollevamento - "in cinque anni ha evitati danni alla città per oltre 2,6 miliardi di euro". Lo sottolinea una nota del Mit. Il maggior numero di sollevamenti, ben 44 - precisa il ministero - è stato attivato per maree che andavano dagli 80 centimetri sopra il medio mare al metro e 10. Caso eccezionale è stato invece quello del 22 novembre 2022, quando il livello della marea raggiunse oltre un metro e 80". Con il Mose alzato, quella notte, la marea sfiorò in mare aperto i 195 centimetri. "La diga salva-Venezia è esempio di ambizione ed eccellenza italiana" commenta Matteo Salvini.



