L'Amerigo Vespucci sarà a Venezia dal 27 al 31 marzo

Dopo il successo del tour mondiale che in 20 mesi di navigazione l'ha portata a raggiungere 35 porti nei 5 continenti percorrendo oltre 46.000 miglia, la nave Amerigo Vespucci toccherà Venezia, nell'ambito del Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno.

La Vespucci sosterà a Venezia, in Riva San Biasio, da giovedì 27 a lunedì 31 marzo, per la seconda tappa del Tour Mediterraneo.

A Venezia la Nave Scuola della Marina Militare sarà affiancata dal "Villaggio IN Italia", un luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, iniziativa voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy. La nave e il Villaggio "IN Italia" saranno visitabili dal 28 al 30 marzo.

Sarà possibile riservare gratuitamente la propria visita solamente sul sito ufficiale www.tourvespucci.it. Le prenotazioni per Venezia saranno disponibili a partire da lunedì 17 marzo. Ogni persona potrà prenotare un massimo di quattro ingressi; sarà inviato un QR code unico per tutti coloro che sono stati prenotati dallo stesso utente, che dovrà essere esibito all'ingresso nella fascia oraria riservata.



