Fino al 2032 Allianz partner di Olimpiadi e Paralimpiadi

Allianz sarà partner di Giochi olimpici e Paralimpici per altri quattro anni fino al 2032. Oggi la compagnia assicurativa e Comitato Olimpico Internazionale hanno annunciato infatti che estenderanno la loro Partnership mondiale Olimpica e Paralimpica (TOP Partnership) per altri quattro anni fino al 2032.

In qualità di Worldwide Insurance Partner, quindi, Allianz promuoverà i Movimenti Olimpico e Paralimpico in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Alpi Francesi 2030 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032, quindi Francia ed Australia, due dei mercati principali del Gruppo, che hanno contribuito per oltre il 10% all'utile operativo di Allianz nel 2024.

Il rapporto con il movimento olimpico è iniziato nel 2021 in vista delle olimpiadi di Parigi 2024, e poi Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028. Risale al 2006 invece il sostegno al Comitato Paralimpico Internazionale, di cui è diventata "Worldwide Paralympic Partner" nel 2021.

La partnership con i Movimenti Olimpico e Paralimpico si sposa con il programma "Power of Unity" di Allianz, che aiuta a riunione individui e organizzazioni per promuovere una prosperità inclusiva attraverso unità, connessione e comprensione reciproca. "Grazie all'estensione di questo accordo fino al 2032 - ha osservato Andrew Parsons, Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale -, la nostra partnership con Allianz supererà il traguardo del venticinquesimo anno, e questa notizia ci rende davvero felici".

La partecipazione alle Olimpiadi di Parigi "ha avuto un impatto molto positivo anche sul nostro business e sul marchio Allianz. E in un mondo che si mostra sempre più diviso - ha sottolineato Oliver Bäte, CEO di Allianz SE -, siamo quindi particolarmente lieti di annunciare la conferma di questa partnership di successo fino al 2032 e di continuare ad alimentare lo spirito di unità rappresentato dai Movimenti Olimpico e Paralimpico".

"Ora più che mai - gli ha fatto eco il presidente del Cio Thomas Bach -, il mondo ha bisogno dello sport per la sua capacità di avvicinare le persone tra loro. Il CIO e Allianz condividono questa visione, ed è per questo motivo che la nostra partnership è più che mai particolarmente importante".



