Consorzio Valpolicella presente a Prowein con 26 aziende

Nuova tappa di promozione internazionale per il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella che, dal 16 al 18 marzo, parteciperà alla fiera Prowein nell'ambito del programma "Quality Heritage of Europe".

A Dusseldorf saranno 26 le aziende partecipanti - di cui 16 allo stand della collettiva e 10 al tasting desk istituzionale - che avranno il compito di rappresentare i vini della denominazione, con l'Amarone in prima fila.

"La Germania è il quinto mercato di sbocco a livello globale e primo mercato europeo di destinazione dei vini della Valpolicella - ha commentato il presidente del Consorzio, Christian Marchesini -. Una piazza in cui l'Amarone continua a trainare le vendite con uno share a valore del 9%, seguito dal Valpolicella Doc e Valpolicella Ripasso. In questo momento di ridefinizione della geografia degli eventi fieristici promozionali, le aziende della Valpolicella continuano a scommettere anche sulla fiera tedesca".

In programma, nel corso della rassegna, due workshop tematici sui vini della Valpolicella in abbinamento alle diverse stagionature del Parmigiano Reggiano - partner del progetto - e un evento fuori salone con un aperitivo tutto italiano con i vini della denominazione, abbinati a finger food a base di Parmigiano Reggiano. Tutto il calendario degli eventi rientra nel progetto "Quality Heritage of Europe".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA