Approvata la nuova cabinovia sulle Tofane sopra Cortina

La Provincia di Belluno ha approvato il progetto per nuova cabinovia Lacedel-Socrepes, a Cortina D'Ampezzo. La nuova cabinovia va a sostituire i vecchi impianti Sem117 "Gilardon-Roncato" e Sem212 "Roncato-Socrepes" nel comprensorio sciistico delle Tofane.

Si tratta di una cabinovia a 10 posti a cui sono asservite le piste da discesa "Sanzan", "Socrepes", "Collegamento Pocol-Socrepes", "Roncato" e "Redoncè".

La società Ista, che aveva presentato il progetto, avrà la concessione di linea fino al 2048 e dovrà demolire i due impianti esistenti.

"In appena tredici mesi la pratica è stata analizzata ed evasa, con tempi decisamente rapidi", commenta il consigliere provinciale delegato agli impianti a fune, Marzio Sovilla.

"Siamo consapevoli - aggiunge - dell'importanza degli impianti di risalita per la montagna, sia come sistema per la fruibilità del territorio per lo sci e il turismo, sia anche come mezzo di trasporto sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA