All'aeroporto di Venezia un'opera di Koen Vanmechelen

Un vaporetto veneziano reinterpretato, trasformato in una moderna "arca", è in mostra da qualche giorno all'aeroporto di Venezia, in un'area dell'edificio della darsena. L'opera, dal titolo "Noah's Ark", è dell'artista belga Koen Vanmechelen, e resterà esposta per un anno.

L'iniziativa nasce da un accordo tra la Fondazione Berengo insieme alla rivista "Lineadacqua" e il Gruppo Save.

L'arca di Vanmechelen raccoglie figure che simboleggiano il genio umano, il pensiero filosofico, il potere del cambiamento, da Frida Kahlo e Albert Einstein al Mahatma Gandhi e Madre Teresa. Sul retro della barca i passeggeri, sul tetto alberi e animali, specie quasi estinte che sottolineano l'impatto dell'azione dell'uomo.

"L'arca - commenta Vanmechelen - si erge come un faro di riflessione nella città dell'acqua e della meraviglia, invitandoci a intraprendere un viaggio attraverso l'arte e il nucleo stesso di ciò che significa essere umani. A Venezia, città perennemente in bilico tra ieri e domani, l'opera offre un viaggio nell'anima dell'umanità, un viaggio attraverso i mari del tempo, della coscienza e della memoria collettiva.

Soprattutto, è un'ode al futuro in cui c'è spazio per la vita in tutte le sue forme".

L'installazione è stata realizzata con la partecipazione di Berengo Studio, fornace creativa sull'isola di Murano, nota per la produzione di opere d'arte in vetro per artisti contemporanei in tutto il mondo. E' parte di un dittico, assieme a "Looking for the Ark", rappresentante un bambino alto due metri che regge un'ancora di bronzo e una catena di vetro, attualmente esposta ai Giardini della Biennale di Venezia Per Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, "l'installazione di Vanmechelen parla alle migliaia di persone che giornalmente attraversano il nostro aeroporto, ne sollecita la meraviglia per questo eterogeneo mondo salvato in un vaporetto rivisitato, che li interroga sul senso più profondo del viaggio".



