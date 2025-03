Trovate vecchie bombe a mano vicino a torrente sul Nevegal

La Guardia di finanza ha individuato, sul Nevegal nel comune di Belluno, otto bombe a mano probabilmente risalenti alla seconda Guerra mondiale.

Le granate sono state rinvenute in un'area boschiva, nelle immediate vicinanze di un torrente. Gli ordigni erano occultati sotto alcuni massi, a protezione di quello che è apparso come un deposito improvvisato, e si trovavano in condizioni inalterate.

L'area, di interesse turistico, è stata interdetta al passaggio e segnalata con cartellonistica. La prefettura ha già dato disposizione per la bonifica del luogo.



