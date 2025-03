Santanchè, superata la Francia siamo secondi in Europa

Il turismo in Italia è cresciuto del 2,5% dovuto. Lo ha detto la ministra Daniela Santanchè a Verona. "Da oltre il 50% dagli ospiti stranieri. Devo dire che gli americani nel 2024 hanno fatto la parte più cospicua del turismo estero. Non soltanto questo, - ha aggiunto - c'è un altro dato che a me fa particolarmente piacere". Aver superato, per presenze la Francia, inorgoglisce la ministra che afferma: "ho sentito l'ansia. Perché per me superare la Francia di un Macron, che per noi siamo les italiens, loro invece, grandeur, sono sciovinisti...".

"L'Italia è sempre più considerata una destinazione turistica fondamentale nel panorama mondiale e quest'anno, dopo tanto tempo abbiamo superato la Francia in termini di presenze turistiche, superando i 458 milioni nel 2024. Siamo secondi in Europa dopo la Spagna. La mia più grande ambizione - ha detto - è che finito il mandato come destinazione d'Italia, torniamo ad essere i primi".

Per Santanchè con l'Ue "c'è un problema che vedremo di risolvere: quello che riguarda il turismo organizzato, l'articolo 12. Perché noi riteniamo che il viaggiatore-turista deve essere sicuro, ma le aziende che lavorano in questo settore devono anche poter prosperare, quindi ci vuole un giusto balance tra la sicurezza garantita per i turisti e dall'altra parte però non imbrigliare le aziende a chiedere quello che le aziende non possono fare".

Per Santanchè "oltre alle campagne di promozione, dobbiamo costruire la squadra italiana. In che senso? Di appropriarci ognuno di noi di un maggiore spirito di appartenenza. Cioè di capire cosa vuol dire l'orgoglio di essere italiani. Capire, lo dicono gli imprenditori, che è questo un elemento competitivo, fondamentale per l'impresa del turismo. Perché quando andiamo in giro per il mondo, quando incontrano un italiano, - ha ricordato - ci guardano con meraviglia, con ammirazione, ci invidiano il nostro stile di vita, la nostra moda, il nostro design, la nautica, ci invidiano i nostri prodotti enogastronomici, i nostri borghi, ci invidiano tutto. Siamo noi, italiani, che invece a certe volte - ha concluso - pensiamo che l'erba del vicino è un po' più verde. Ma ricordatevi che più verde nel giardino dell'Italia non c'è meno nel mondo. Quindi riappropriamoci questo grande orgoglio di appartenenza e di essere italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA