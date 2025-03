Nasce Premio letterario per giovani di Venice Gardens Foundation

Venice Gardens Foundation lancia un nuovo Premio letterario per giovani lettori, sempre con l'intento di promuovere opere che possano favorire la conoscenza e il rispetto della natura, che si aggiunge al riconoscimento Campiello Natura Premio Venice Gardens Foundation per la narrativa italiana, arrivato alla terza edizione e promosso in collaborazione con la Fondazione il Campiello. Le modalità di partecipazione all'edizione 2025 sono consultabili nel Regolamento della 63/a edizione del Premio Campiello (art. 15) sul sito www.premiocampiello.org; la scadenza è fissata per l'1 maggio 2025.

Il Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori è suddiviso in tre sezioni: Narrativa e Saggistica 6-8 anni con il sostegno di Marie-Rose Kahane; Narrativa e Saggistica 9-11 anni in collaborazione e con il sostegno di Oasi Zegna e Illustrazione con il sostegno di Pulsee Luce e Gas. Gli Editori o gli Autori che intendono partecipare al Premio dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 3 luglio 2025, dovrà essere inviata tramite Pec a venicegardensfoundation@legalmail.it. La Premiazione sarà mercoledì 8 ottobre 2025 all'Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore a Venezia. Per le Sezioni Narrativa e Saggistica potranno essere candidati romanzi, raccolte di racconti, opere di carattere saggistico, di un singolo autore italiano o di un singolo autore straniero purché tradotte in italiano e pubblicate da casa editrice italiana. All'Autore e all'Illustratore primi classificati verrà assegnato un premio del valore di euro 5.000 ciascuno; tuttavia la Giuria, qualora le illustrazioni non siano ritenute rilevanti nel contesto, potrà decidere autonomamente di non assegnare il Premio all'Illustratore. Per la Sezione Illustrazione potranno essere candidati libri illustrati per Giovani Lettori, compresi Silent Books. All'Illustratore primo classificato verrà assegnato un riconoscimento in denaro del valore di Euro 5.000 (cinquemila). Per l'assegnazione del premio delle due Sezioni Narrativa e Saggistica, la Giuria si avvarrà del parere di un Comitato Scolastico composto da classi della Scuola primaria: per la Sezione 6-8 anni - Scuola 'A. Duca d'Aosta' dell'Istituto Comprensivo Venezia 3 'Dante Alighieri' di Venezia e per la Sezione 9-11 anni - Scuola' "E. Loi' dell'Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo di Ronco, Valdilana (BI). Il Regolamento del Premio è consultabile sul sito della Fondazione: www.venicegardensfoundation.org.

"Un impegno della nostra Fondazione rivolto ai 'Giovani lettori' nella convinzione che l'incontro con 'libri di saggezza' nella giovane età possa favorire l'ascolto delle voci della natura, per coglierne l'essenza, suggerendo comportamenti virtuosi per contribuire alla salvaguardia della sua esistenza e della sua bellezza. Libri che attraverso testi e illustrazioni possano indicare vie per trovare il giusto equilibrio per continuare a desiderare, a sognare e a sperare. Questo Premio, unitamente al nostro altro premio Campiello NaturaPremio Venice Gardens Foundation rivolto alla narrativa, nato dalla collaborazione con la Fondazione Il Campiello, rappresenta un ulteriore passo nella convinzione, o quanto meno nella speranza, che libri di peculiare profondità possano concorrere alla trasmissione di valori fondamentali" dice Adele Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation, nata a Venezia nel 2014 per il restauro e la conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico e culturale.



