Libri senza confine nella 18/a edizione di Incroci di Civiltà

Giunge alla 18/a edizione Incroci di Civiltà, festival letterario organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia. La rassegna, in programma nella città lagunare dal 2 al 5 aprile, è stata presentata nella sede dell'ateneo lagunare.

Si intitola Libri senza confini e vedrà la partecipazione di grandi protagonisti della cultura nazionale e internazionale, che si ritroveranno presso prestigiosi luoghi e istituzioni cittadine per dar vita a un incrocio di esperienze, culture e generi differenti tra loro.

L'inaugurazione, mercoledì 2 aprile all'auditorium Santa Margherita, vedrà l'assegnazione del Premio Cesare De Michelis per l'editoria, promosso da quest'anno in collaborazione con la Fiera internazionale del libro di Francoforte, all'editore e scrittore brasiliano Luiz Schwarcz. Allo scrittore britannico Hanif Kureishi, collegato da remoto, sarà consegnato il Premio Incroci-Musei Civici di Venezia, mentre lo scrittore francese Pierre Adrian sarà insignito del Premio giovani Incroci-Albero d'Oro.

Tra i protagonisti annunciati nella quattro giorni di festival figurano alcuni dei principali protagonisti della letteratura internazionale. Tra questi la politologa franco-tunisina Asma Mhalla e il russo Alexander Baunov (3 aprile); lo spagnolo Manuel Vilas e la vincitrice del Premio Campiello 2024 Federica Manzon (4 aprile); la finlandese Petra Rautiainen, Roberto Ferrucci e il Premio Strega 2009 Tiziano Scarpa (5 aprile). Incroci di Civiltà sarà anticipato da una doppia anteprima sabato 29 marzo al Teatro Goldoni con un concerto di Noa, dedicato alla pace e al dialogo, e domenica 30 marzo un incontro pubblico con il direttore generale della Fondazione di Venezia, Giovanni Dell'Olivo.

Incroci di Civiltà "è un festival noto ormai un po' a tutti - ha commentato il direttore, Flavio Gregori -. A livello nazionale ci sono tante collaborazioni, tra cui quella con il Salone del Libro di Torino, e da quest'anno anche internazionale, perché la Fiera internazionale di Francoforte diventa parte integrante della manifestazione".



