Il Soccorso alpino impegnato nel 2024 in 1.081 interventi

Sono state in totale 1.225 le persone soccorse e 1.081 gli interventi svolti dal Soccorso alpino e speleologico del Veneto nel 2024, in stretta sinergia con le Centrali operative del Suem 118 della Regione del Veneto (Pieve di Cadore, Padova, Treviso, Verona e Vicenza). Gli interventi a carattere sanitario sono stati 1.056 mentre gli interventi a carattere di Protezione Civile sono stati 25.

Le cause deli incidenti sono per lo più dovute alla mancata preparazione fisica e psicofisica degli escursionisti, alla perdita dell'orientamento e l'incapacità. I ritardi nei rientri alla base da parte dei turisti - secondo il report - sono leggermente in aumento rispetto al 2023, pari al 30% dei soccorsi, rispetto al 29.3 % del 2023, come pure gli interventi per malori, (11.80 %), con un aumento di +0,10%. Cadute dall'alto e scivolate sono causa del 33.7% dei soccorsi, dato leggermente in calo rispetto (-1,30%) al 2023, trend che nell'ultimo quinquennio è in leggera diminuzione, ma che mantiene un valore molto alto nel totale degli interventi.





