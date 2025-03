Arriva a Padova la graphic novel dedicata alla Polizia

Arrivano a Padova, alla libreria Mondadori in Piazza Garibaldi, i fumetti del "Commissario Mascherpa", nati in collaborazione tra Polizia di Stato, in particolare della rivista Polizia Moderna, che ha commissionato la sceneggiatura a Luca Scornaienchi, responsabile artistico del museo del fumetto di Cosenza, con disegni di Daniele Bigliardo.

La graphic novel è ambientata in un immaginario Commissariato di Polizia a Diamante, in provincia di Cosenza, e racconta le vicende del Vice Questore Giovanni Mascherpa, un personaggio di fantasia che per tutti è "il Commissario".

Mascherpa è un poliziotto istintivo, che non si risparmia mai, è sempre pronto all'azione e sa sacrificarsi pur di raggiungere l'obiettivo. Vasco Rossi è il suo cantante preferito, si allena in una palestra di boxe, è fidanzato con una studentessa universitaria di architettura ed è un appassionato lettore dei libri di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.

La presentazione padovana si è svolta alla presenza del Questore Marco Odorisio, della professoressa Maria Grazia Vernillo, referente provinciale per la legalità all'Ufficio Scolastico Territoriale, del direttore della filiale Mondadori Gianluca Marinelli e di studenti del Liceo Artistico Modigliani e del Liceo delle Scienze Umane Duca D'Aosta.

Il libro è stato presentato per la prima volta ad ottobre 2017 al "Lucca Comics and Games" e, da allora, sono aumentati i consensi dei lettori e sono stati organizzati diversi concorsi nell'ambito scolastico con lo scopo di avvicinare i giovani alla legalità. Il ricavato delle vendite sarà interamente al "Piano Marco Valerio", nato per supportare i figli minori di poliziotti affetti da gravi patologie, intitolato a un quindicenne deceduto nel 2008 a causa di una grave patologia.



