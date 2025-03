Vaccini: il Veneto nel 2023 al 95% al top a livello nazionale

Il Veneto in materia di vaccinazioni è in testa, nel 2023, con il 95% delle persone che hanno aderito alle varie campagne di prevenzione.

Il dato emerge dalla periodica rilevazione del Ministero della Salute pubblicata oggi, sulle coperture vaccinali per i 24 mesi.

In particolare la vaccinazione del pneumococco tocca il 96,26% mentre il dato più basso riguarda, con il 12,14%, l'epatite A.

Tutti gli altri vaccini registrano una adesione superiori al 95% tra l'84% e l'86% per il rotavirus e il meningococco B.





