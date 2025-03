Food truck che aiuta emarginati a Padova,distribuiti 9mila pasti

Nel 2024, grazie al progetto Cucina Mobile di Fondazione Progetto Arca e JTI Italia, sono stati distribuiti 9.210 pasti ai senza fissa dimora di Padova.

Inaugurato nel 2022, il food truck di Padova Cucina Mobile di Fondazione Progetto Arca e JTI Italia, attrezzato per percorrere le vie cittadine e aiutare i senza tetto, è diventato un punto di riferimento per i più fragili della città.

Complessivamente, in tre anni, sono stati distribuiti oltre 20.990 pasti, a conferma della crescente necessità di questo servizio. L'iniziativa rientra nella collaborazione più che decennale tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca, un impegno che continua a rafforzarsi per garantire un supporto sempre più efficace a chi vive in condizioni di difficoltà.

Un rapporto di collaborazione consolidato che fa oltre 10 anni si traduce in aiuti concreti alle persone più vulnerabili e che si rafforza anche per il 2025, grazie a nuove attività all'insegna della solidarietà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA