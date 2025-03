Ferisce il coinquilino con una coltellata alla gola, arrestato

I carabinieri di Gazzo Padovano hanno arrestato un 44enne romeno per aver ferito al collo, con una coltellata, un connazionale, suo coinquilino. Il fatto è avvenuto a Grantorto (Padova) dove un 53enne, ha chiamato il 112 affermando di essere stato aggredito con un coltello. I militari sono giunti sul posto bloccando il 44enne all'esterno dell'abitazione. E' stato poi appreso che l'indagato, già ospite nella casa da circa un anno, a seguito di una lite per futili motivi avrebbe aggredito il coinquilino colpendolo alla gola con un coltello da cucina con lama della lunghezza di 12,5 centimetri. La vittima è comunque riuscite ad allontanare il suo aggressore all'esterno dell'appartamento in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Il 53enne è stato poi trasportato all'ospedale di Cittadella dove è stato medicato. L'arma è stata sequestrata.

I carabinieri hanno inoltre accertato che l'indagato era già destinatario della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell'ex moglie dalla quale era stato allontanato nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA