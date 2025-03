Manager del Florian vittima dell'incidente nautico a Venezia

E' la manager del Caffè Florian di piazza San Marco, Anna Rita Panebianco, 56 anni, la vittima dell'incidente nautico avvenuto ieri nella laguna di Venezia, tra l'isola di Torcello e Tessera. Lo riferiscono oggi i quotidiani locali, sottolineando il lutto degli esercenti della piazza, oltre che dello storico caffè.

"Con il cuore infranto e ancora increduli - si legge stamani sul profilo Facebook del Florian - tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l'intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il Florian, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna".

Panebianco si era laureata in Lingue orientali a Ca' Foscari, poi aveva intrapreso il lavoro nel settore degli esercizi pubblici fino a ricoprire il ruolo di responsabilità al Florian. L'incidente è avvenuto per l'urto dell'imbarcazione su cui Panebianco era a bordo contro una bricola nel canale Dese.

