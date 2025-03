Ddl Sicurezza, protesta al Palazzo della Ragione di Padova

Nel primo pomeriggio di oggi alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno dato vita a una protesta a Padova, incatenandosi davanti al Palazzo della Ragione, e due di loro sono saliti sul balcone dell'edificio calando uno striscione con la scritta "Sos alla nazione, allarme repressione".

Il riferimento è al Ddl Sicurezza, che - hanno sottolineato i manifestanti - limiterebbe il diritto alla libertà personale, alla libertà di circolazione, il diritto a manifestare pubblicamente, attribuendo maggiori poteri alle forze di polizia.

"La politica repressiva del governo sulla gestione del dissenso è ormai evidente, da ultimo con il Ddl 1660 - ha spiegato Anita, una delle attiviste presenti sul luogo -. Non possiamo permetterci di stare in silenzio. Per questo abbiamo deciso di venire in un luogo simbolo della nostra città, per portare davanti agli occhi di tutti e di tutte la realtà di chi spera in un mondo dove giustizia, verità e libertà sono valori fondamentali".



