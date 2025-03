Clima e marxismo, convegno internazionale allo Iuav di Venezia

All'Università Iuav di Venezia dall'11 al 14 marzo, intellettuali provenienti da tutto il mondo discuteranno di cambiamento climatico e antropocene da una prospettiva che si sta sempre più diffondendo nel dibattito sull'ambiente: quella dell'eco-marxismo e dell'eco-socialismo.

Un convegno con trecento relatori si interrogherà sulle ragioni del fallimento attuale nella gestione della crisi ecologica che il mondo sta vivendo.

Nomi come Nancy Fraser, tra le più influenti filosofe americane, Qingzhi Huan, docente di politica comparata all'Università di Pechino, e John Bellamy Foster, già direttore della Monthly Review, discuteranno assieme sulla necessità di pensare in modo totalmente rinnovato il rapporto che l'umanità intrattiene con la natura in un convegno che abbraccerà discipline che vanno dalla sociologia all'urbanistica, dalla filosofia all'epidemiologia, dalla matematica alla teoria artistica. Da oltre un decennio, spiegano gli organizzatori, media tradizionali, organizzazioni internazionali, grandi multinazionali e persino settori storicamente distanti dalle tematiche ecologiche hanno riconosciuto la gravità della crisi climatica ma questa crescente consapevolezza non si è tradotta in azioni politiche realmente efficaci su scala globale. La conferenza organizzata nell'ateneo veneziano si propone di rileggere criticamente, attraverso la lente del marxismo, le cause che ostacolano interventi concreti e incisivi per affrontare quella che appare oggi come la più impellente necessità dell'umanità: una trasformazione socio-ecologica radicale.

Per fare questo, trecento relatori provenienti da tutto il mondo si troveranno nelle aule della sede Iuav di Palazzo Ca' Tron e per quattro giorni discuteranno assieme della necessità di rinnovare il rapporto tra umanità e mondo naturale.



