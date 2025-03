'Bomba day' nel Vicentino, interrotte A4 e Ferrovia

Sono iniziate stamani, con l'evacuazione di 94 residenti che abitano nel raggio di 468 metri dal punto di rinvenimento, le operazione di disinnesco del'ordigno bellico della seconda Guerra Mondiale trovata a Montebello (Vicenza) nei cantieri per la Tav.

La bomba d'aereo americana era stata scoperta a 10 metri dal punto in cui in novembre era stato rinvenuto un ordigno gemello, fatto brillare il 15 dicembre scorso, di 230 chilogrammi per 1,25 metri di lunghezza.

L'autostrada A4 Brescia-Padova è stata chiusa in entrambe le direzioni tra i caselli di Montecchio e Montebello, dalle ore 9.00 fino al cessato allarme. Ferma anche la linea ferroviaria Vicenza-Verona, il cui blocco era già stato comunque programmato fino a lunedì mattina, sempre per i lavori dell'alta velocità.





