Portato fuori lo speleologo colto da malore in grotta

È stato trasportato all'esterno della grotta Col delle Farine, in provincia di Vicenza, lo speleologo colto da malore, mentre era in esplorazione con tre compagni. A circa 20 metri dall'ingresso, il 70enne di Bassano del Grappa si è sentito male e uno dei compagni verso mezzogiorno e mezza è uscito a lanciare l'allarme.

Due squadre della delegazione speleologica del Veneto sono entrate assieme a personale sanitario, che una volta raggiunto ne ha verificato le condizioni. Il ritorno è stato però complicato dal dover superare un meandro, un salto di 8 metri e soprattutto un passaggio stretto verso l'uscita. Dopo aver attrezzato il pozzo, la progressione è proseguita senza difficoltà fino all'esterno, dove l'uomo è stato preso in carico dell'elicottero e trasferito in ospedale.

Le manovre speleo sono state adattate per facilitare e velocizzare l'evacuazione e hanno permesso lo spostamento senza l'uso della barella dell'uomo, che era collaborativo, nonostante le sue condizioni sanitarie problematiche. Sono intervenuti 13 tecnici delle Stazioni di Verona, Vicenza e Veneto orientale.

Erano presenti anche I soccorritori della Stazione Pedemontana del Grappa in supporto. Sul posto il sindaco di Pove del Grappa e i Carabinieri.



