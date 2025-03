Abbattuta nel Veronese torre piezometrica di 40 metri

E' stata abbattuta questa mattina a Minerbe (Verona), con esplosione e crollo verticale spettacolari, la torre piezometrica alta quasi 40 metri, dotata di una vasca di contenimento in calcestruzzo armato, che non era più utilizzata nell'ultimo decennio.

La torre, di proprietà di Acque Veronesi, la società consortile che gestisce il servizio idrico in 77 comuni della provincia scaligera, è stata abbattuta con un'esplosione controllata da parte di tecnici specializzati in questo tipo di operazioni. Il piano di abbattimento ha visto la sinergia tra Acque Veronesi, Questura, Comune e Polizia Locale di Minerbe.

L'intervento ha comportato l'evacuazione di cinque abitazioni che si trovavano all'interno di un raggio di 150 metri dal punto di detonazione. Dal 2019 è il quinto torrino abbattuto da Acque Veronesi: in precedenza San Vito di Legnago, Zimella, Veronella e Povegliano Veronese. Ad oggi sono ancora 31 le torri presenti in Provincia, di cui 13 funzionanti e 18 fuori servizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA