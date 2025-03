Tornano le 'Cronache della Soprintendenza di Venezia'

La salvaguardia e la tutela di Venezia, e nel contempo l'urgenza di affrontare le sfide future attraverso la piena conoscenza delle cose fatte, hanno mosso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Venezia a tornare a pubblicare le "Cronache della Soprintendenza di Venezia. Attività e ricerche" (edizioni Ca' Foscari).

"Non è una rivista né un bollettino - spiega il soprintendente Fabrizio Magani - ma è una serie di volumi, di cui è uscito il primo numero, che di volta in volta, senza scadenze fisse, potranno avere contenuti diversi, a carattere monografico o atti di un convegno, che ha la particolarità di ricollegarsi a una tradizione di pubblicazioni delle Soprintendenze di Venezia da tempo sospese. Da qui anche la ripresa del titolo 'Cronache'".

La pubblicazione - disponibile gratuitamente on line sul sito della Soprintendenza - ha la funzione di offrire a un pubblico anche di non addetti ai lavori le fattive testimonianze dell'attività di un'ufficio dell'amministrazione pubblica statale che quotidianamente opera sui più diversi piani a favore della tutela della città e della sua area metropolitana. Sono interventi, come si evince dal primo numero presentato, che contribuiscono ad arricchire la stessa conoscenza della storia e dello sviluppo della città lagunare, come è avvenuto ad esempio con gli scavi recenti in Piazza San Marco.

Sono illustrati i restauri - come il soffitto della chiesa di San Pantalon o di un grande affresco di Tiepolo - e i diari di lavoro, le ricerche negli archivi, gli eventi promossi dalla Soprintendenza stessa. Di particolare interesse in questo momento storico l'attività dell'ufficio che sovrintende le importazioni di beni artistici e culturali dall'estero, in particolare dai Paesi sconvolti dalle guerre.



