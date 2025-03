Sequestrati 470 chilogrammi di vongole irregolari a Chioggia

I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia (Venezia) hanno sequestrato 470 chilogrammi di vongole veraci, scoperte a bordo di un veicolo commerciale, per mancanza di tracciabilità sanitaria del prodotto ittico, con sanzioni di 6.000 euro nei confronti di due soggetti.

Durante le operazioni è stato sottoposto a sequestro anche un natante da diporto, equipaggiato con un potente motore fuoribordo, attrezzato per la raccolta abusiva di molluschi, sorpreso a pescare in una zona preclusa e utilizzato per lo sbarco del pescato.



