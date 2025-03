Pedemontana Veneta, da lunedì sconto 60% per traffico locale

Scatta da lunedì prossimo, 10 marzo, lo sconto ai pedaggi per il traffico locale lungo la Superstrada Pedemontana Veneta. Lo ha annunciato stamani a Bassano del Grappa (Vicenza) il presidente del Veneto, Luca Zaia.

La diminuzione dei pedaggi - anche con l'utilizzo del Telepass - è del 60% e riguarda un tratto di 25 chilometri - come per esempio tra le stazioni di Spresiano e Altivole - valevole per due transiti al giorno e per automobili, motociclette e furgoni leggeri. Per quanto riguarda il tratto maggiore, ad esempio, si passa da 4,30 a 1,72 euro. Di fatto, la tariffa sarà la più bassa tra le autostrade in Veneto.

Non c'è vincolo di residenza ma non verrà ammesso il cosiddetto "tornello", ossia l'uscita e il rientro fra caselli "scontati". "Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo - ha commentato Zaia - e pensiamo a un traffico locale che obiettivamente al momento non c'è. Non abbiamo la dimensione di quanto vale lo sconto, e comunque dovremo pagare la rata del project financing al concessionario. Questa è un'infrastruttura che non ha iniziato l'ammortamento nel primi 8-9 mesi. Il piano finanziario prevede per i primi 9 anni su 30 che il bilancio sia in passivo.

Non c'è quindi un 'buco' ma un piano industriale, e a vedere il volume di traffico è possibile che l'attivo arrivi prima", ha concluso.



