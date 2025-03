Musk blocca carte di credito a civili basi Usa di Vicenza

È arrivata anche a Vicenza la comunicazione inviata dal Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa guidato da Elon Musk, che di fatto congela ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti della basi Ederle e Del Din le carte di credito governative e i relativi conti per le spese minori, ad esempio cancelleria o rappresentanza, che sono a discrezione si chi ha in uso le carte e quindi senza passare attraverso appalti.

La sospensione interessa così non solo la base dell'aeronautica di Aviano ma pure quelle del reparto militare di Vicenza. Il congelamento al momento durerà 30 giorni e l'obiettivo, da quanto si apprende, è quello di migliorare la trasparenza della spesa federale mentre si creerà successivamente un sistema tecnologico centralizzato che registrerà ogni pagamento e quindi anche quelle discrezionali.





