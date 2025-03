L'eccellenza del design italiano entra nelle Ville Venete

Sette bellissime dimore storiche del Veneto aprono le loro porte nei fine settimana di marzo e aprile per fare da palcoscenico all'eccellenza del design italiano. Si parte nel weekend del 15/16 marzo, per proseguire in quelli successivi (22/23, e 29/30) ed infine il 5/6 aprile, Ad aprire ai visitatori per il festival "Design in Villa" saranno il Castello di Thiene (Vicenza), Villa Angarano Bassi Michiel (Bassano del Grappa Vicenza), Villa Sagramoso Sacchetti (Verona), Parco Frassanelle (Rovolon, Padova) Villa Valmarana ai Nani (Vicenza), Villa da Schio (Castelgomberto, Vicenza) e Villa Rosa (Tramonte, Padova).

Il festival, organizzato da Dimore Amiche del Veneto, con il patrocinio di Associazione Dimore Storiche Italiane - AsdiI Veneto e Associazione per le Ville Venete, unisce le storie di nobili famiglie, tra arte, cultura e tradizione, con l'eccellenza del design italiano creando una connessione tra il passato e il futuro.

Le sette dimore storiche offriranno ai visitatori l'accoglienza di chi le abita da generazioni, associando sette designer che racconteranno attraverso i loro oggetti e creazioni il loro percorso progettuale e creativo: Massimo Barbierato, Ivdesign, ZP Studio, KANZ Architetti, Giulio Gianturco, Gaetano di Gregorio, Nicola Tessari.



