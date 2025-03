Danneggia per 2 volte il braccialetto elettronico, va in carcere

Ha danneggiato per due volte il braccialetto elettronico e per questo il giudice ha disposto la custodia in carcere per un trentenne padovano già destinatario di un provvedimento di avvicinamento alla compagna.

L'uomo aveva manomesso la prima volta il tracker scaraventandolo contro un muro e dopo la sostituzione l'allarme del dispositivo è partito posizionandolo nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. All'ennesima segnalazione dei carabinieri il giudice ha deciso di sostituire la misura del divieto di avvicinamento con quella del carcere, non avendo il trentenne una dimora abituale. L'indagato aveva aggredito più volte la compagna, sottoponendola a violenze fisiche (schiaffi al volto, pugni in testa, afferrata per la gola) oltre a minacce, insulti.

I carabinieri di Padova, sul fronte del 'codice rosso', dall'inizio dell'anno ha arrestato 12 persone di cui 3 per atti persecutori e 9 per maltrattamenti in famiglia. Ha inoltre applicato 20 misure cautelari non custodiali tra cui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; ha denunciato 77 persone di cui 23 per atti persecutori, 48 per maltrattamenti in famiglia e 6 per violenza sessuale.

Nel 2024 hanno trattato 896 casi di cui 256 atti persecutori; 559 maltrattamenti in famiglia; 81 violenze sessuali che hanno portato all'arresto e sottoposto a misure cautelari 265 persone 265 (+108,6 % rispetto ai 127 del 2023), di cui 174 per maltrattamenti in famiglia (+ 200 % rispetto ai 58 del 2023), 21 per violenza sessuale (+ 23,5 % rispetto ai 17 del 2023) e 70 per atti persecutori (+ 34,6 % rispetto a 52 del 2023). E denunciato 631 persone (+ 29,3 % rispetto ai 488 del 2023), di cui 385 per maltrattamenti in famiglia (+ 51 % rispetto ai 255 del 2023), 60 per violenza sessuale (+ 17,6 % rispetto ai 51 del 2023), e 186 per atti persecutori (+ 2,2 % rispetto ai 182 del 2023). Per i reati da codice rosso sono attivi e monitorati in provincia di Padova 138 dispositivi elettronici (di cui 57 braccialetti applicati a soggetti sottoposti alla misura del divieto di avvicinamento/allontanamento dalla casa famigliare ad una distanza non inferiore a 500 mt e 81 dispositivi di controllo in uso alle parti offese).



