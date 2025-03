Coop Alleanza 3.0 riceve certificazione della parità di genere

Coop Alleanza 3.0 ha ricevuto la certificazione della parità di genere. La certificazione è stata consegnata oggi da Roberta Prati, Certification & Industry Director di Bureau Veritas Italia, a Milva Carletti, direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, alla Coop Spadari di Ferrara.

"L'occhio esterno di Bureau Veritas Italia - ha spiegato Milva Carletti - ci ha consentito di mettere a fuoco gli aspetti da migliorare e anche di avere conferma della validità delle scelte fatte nel percorso che ci ha portati ad ottenere la certificazione". "Garantire pari opportunità e promuovere politiche attive che eliminino le discriminazioni - ha aggiunto - sono impegni dal profilo etico molto alto che portiamo avanti con orgoglio. Questi impegni - ha aggiunto - sono lo strumento per dare concretezza ai valori in cui la Cooperativa crede e aiutano a realizzare una società più equa".

"Siamo orgogliosi di contribuire, con i nostri audit di certificazione, alla valorizzazione delle best practice sulla parità di genere", ha dichiarato Roberta Prati. "A tre anni dalla pubblicazione della UNI/PdR 125, possiamo constatare con soddisfazione che questo strumento ha davvero attivato un circolo virtuoso di cambiamento, offrendo alle organizzazioni puntuali strumenti di misurazione delle pari opportunità".

A inizio 2025 le donne rappresentano il 75% del personale e il 57% della base sociale di Coop Alleanza 3.0, che - come spiega una nota - "forte della sua base sociale di oltre 2,2 milioni di soci, può e vuole essere uno dei motori della promozione della parità di genere nella società italiana". Per farlo, Coop Alleanza 3.0 "si impegna ad adottare uno stile di comunicazione equilibrato e a fornire una rappresentazione non stereotipata delle figure maschili e femminili, coinvolgendo anche i suoi stakeholder sui temi dell'inclusione e della parità di genere".



