Alex Marangon, dall'autopsia tracce di pestaggio

Alex Marangon, il giovane di 25 anni di Marcon (Venezia) il cui corpo privo di vita fu ritrovato sul greto del Piave a Vidor (Treviso), dopo che era stata segnalata la sua scomparsa la notte tra il 28 ed il 29 luglio scorsi, potrebbe essere stato coinvolto in una colluttazione. Lo riporta la Tribuna di Treviso, sulla base della relazione sull'autopsia disposta dalla procura.

Marangon aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi da un gruppo di persone partecipanti a un rito sciamanico nell'antica abbazia del posto.

Le ipotesi più plausibili attribuiscono la morte a una caduta da un terrapieno alto alcuni metri sull'alveo torrentizio del fiume, senza però escludere la volontarietà del fatto. Sul volto e sul torace del ragazzo, secondo i medici legali, vi sarebbero segni compatibili con contusioni precedenti arrecate da terzi.

"Abbiamo letto la relazione del consulente della Procura sulle cause del decesso del 25enne Alex Marangon e crediamo tecnicamente da escludere l'ipotesi del suicidio. Ricordando a noi stessi che trovare un corpo ai piedi di un dirupo (15 metri) non consente alcun automatismo valutativo". Lo sostiene all'ANSA Stefano Tigani, legale dell'Associazione Penelope che segue il caso del giovane trovato morto nei pressi dell'abbazia di Santa Bona a Vidor dopo un rito sciamanico per la sua famiglia.

"Riteniamo opportuno segnalare - dice ancora Tigani - che lo stesso pm segnala l'esistenza (ieri come oggi) di consistenti dubbi sul quadro lesivo riscontrato in sede autoptica è in particolare lo stesso pm che segnala la "difficoltà" di spiegare come conseguenti ad una precipitazione tra rami e foglie le lesioni obiettivate su torace e sul volto".

L'avvocato della famiglia Marangon annuncia dunque la volontà "di chiedere quindi al loro consulente medico legale Dr Cirnelli di analizzare l'eleborato del consulente della Procura di fornire quanto prima le sue deduzioni". "Ma precisiamo già ora che pensare ad un'intenzionalità' suicidiaria sulla base di una positività tossicologica (ad oggi non definita specificatamente anche dal punto di vista quantitativo) od ancor peggio, sulla base del riferito di persone di cui non è nota neanche la condizione psicofisica all'epoca dei fatti in esame - rileva Tigani - sia quantomai rischioso, ancorché offensivo nei confronti di chi, come i genitori e la sorella di Alex, attendono risposte chiare, ormai da oltre 8 mesi".

Per il legale "bene farebbe sul punto la Procura a spiegare innanzitutto come mai i vigili del fuoco non hanno trovato tracce del passaggio del corpo di Alex tra rami e foglie e come mai un torace che impatta su rami non presenti alcun segno sulla cute, come di fatto specificato dallo consulente della Procura.

La famiglia di Alex- conclude - andrà avanti per l'accertamento della verità in ogni sede giudiziaria".





