8 marzo: Unioncamere, in Veneto oltre 97mila imprese 'rosa'

Nel 2024 in Veneto si contano 87.070 imprese femminili attive, registrando una diminuzione dello 0,9% rispetto al 2020 (831 imprese in meno). Le imprese femminili operanti in regione rappresentano il 20,8% del totale delle imprese attive - una su cinque), senza però raggiungere la quota nazionale del 22,7%. Il dato viene reso noto oggi da Unioncamere del Veneto.

Dopo il 2021, anno in cui erano passate da 87.901 a 88.672, il peso delle imprese "rosa" sta progressivamente diminuendo negli ultimi anni, ma è comunque superiore a 10 anni fa: nel 2014 era infatti pari al 19,8%. Le imprese femminili del Veneto pesano inoltre per quasi il 70% sul totale delle 128.286 attive del Triveneto, con il Trentino-Alto Adige che ne conta 19.581 e il Friuli Venezia Giulia 19.870.

A livello nazionale il Veneto si mantiene al quinto posto per numero di imprese femminili, dopo la Lombardia (160.991), la Campania (118.627), il Lazio (111.998) e la Sicilia (92.814).

Per quanto riguarda la diffusione dell'imprenditoria femminile sul totale regionale, il Veneto è terz'ultimo, seguito da Lombardia (19,9%) e Trentino Alto Adige (18,7%) e dista di 7 punti percentuali rispetto al Molise, la prima regione in classifica con un' incidenza del 27,8% sul totale delle cariche imprenditoriali. Dieci anni fa, nel 2014, il Veneto era al nono posto.

Per quanto riguarda i comparti, nel 2024 un'impresa femminile su 5 (21,2%) si concentra nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, con 26.828 imprese attive in Triveneto; seguono l'agricoltura, silvicoltura e pesca 21.510 imprese (17%), le altre attività di servizi con 17.343 (13,7%) e le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con 15.915 (12,57%).

Dall'esame delle forme giuridiche si osserva come la donna imprenditrice sia maggiormente presente nelle imprese individuali, con una incidenza di oltre il 65% in Veneto.

Tuttavia sono le società di capitale a pesare maggiormente sullo sviluppo imprenditoriale, con un incremento del 2,6% in Veneto rispetto al 2023.

Infine, dallo studio per nazionalità si scopre che sono le donne straniere a trainare la crescita. In particolare, le imprese comunitarie sono cresciute mediamente del 2,2% in Veneto, quelle extracomunitarie del 2,1%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA