Vicenza si tinge di rosa, anticipati eventi del Giro d'Italia

L'appuntamento con l'arrivo del Giro d'Italia a Vicenza è fissato per il 23 maggio, quando il gruppo partirà da Rovigo per arrivare a Monte Berico, attraversando 13 comuni dei Colli Berici. I vicentini potranno però vivere l'atmosfera del Giro d'Italia già da oggi, grazie a un calendario di eventi all'insegna del ciclismo e dello sport a tutto tondo che si svolgeranno da qui al grande giorno.

Sono previsti infatti giornate di sport, incontri con i grandi campioni del Giro d'Italia, compresi gli ex vincitori Francesco Moser e Giovanni Battaglin, mostre di fotografie e cimeli storici, e l'esposizione dell'iconico Trofeo senza fine, la coppa che viene consegnata al vincitore finale del Giro d'Italia, per culminare con i tre giorni di festival dedicato alla bicicletta, che avrà luogo a cavallo del giorno della tappa.

Un calendario ricco e vario, per permettere a tutti di entrare nel clima della tappa, reso possibile dalle aziende del territorio che sostengono la tappa dei Berici e dalle tante realtà legate alla bicicletta e allo sport attive sul territorio. Nell'occasione è stata svelata a Palazzo Trissino anche l'illustrazione che l'artista vicentino Osvaldo Casanova ha dedicato alla Tappa dei Berici. Una rappresentazione che sintetizza, nello stile essenziale tipico dell'illustratore, la tredicesima frazione della Corsa Rosa, raffigurando un ciclista all'attacco sulla salita che porta al Santuario di Monte Berico.

Un'illustrazione che comparirà su t-shirt, poster, cartoline e altri materiali promozionali legati alla Tappa dei Berici.





