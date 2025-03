Unioncamere Veneto, quadro della manifattura ancora fragile

I dati del quarto trimestre 2024 confermano il quadro ancora fragile dell'attività manifatturiera veneta, che fatica a uscire da una fase prolungata di difficoltà: la variazione congiunturale destagionalizzata segna un +0,5% sul trimestre precedente, mentre su base tendenziale si registra un -0,2%. La variazione tendenziale media annua nel 2024 segna -1,4%.

Il dato emerge da VenetoCongiuntura, l'analisi congiunturale sull'industria manifatturiera realizzata da Unioncamere Veneto su un campione di oltre 2.200 imprese con almeno 10 addetti, cui fa riferimento un'occupazione complessiva di oltre 100.000 addetti. L'illustrazione si è tenuta oggi a Verona.

Tra i comparti sono in crescita carta, stampa ed editoria (+5,2%), alimentare, bevande e tabacco (+4,6%), altre imprese manifatturiere (+3,6%) e, più moderatamente, legno e mobile (+0,9%). Soffrono invece metalli e prodotti in metallo (-6,2%), la filiera tessile, abbigliamento e calzature (-5,4%) e i mezzi di trasporto (-4,2%), confermando le forti difficoltà per automotive e sistema moda.

La recessione tedesca, l'incertezza geopolitica, la competizione crescente Cina-Usa e le politiche protezionistiche in alcuni mercati frenano anche la domanda estera. Tuttavia, nel quarto trimestre 2024 il grado di utilizzo degli impianti è tornato al 70%, pur con andamenti diversi tra i vari settori.

Le previsioni degli imprenditori per i primi mesi del 2025 delineano comunque un quadro di "moderato ottimismo", con una maggiore fiducia nella tenuta della domanda estera.

Per il presidente di Unioncamere del Veneto, Antonio Santocono, "il 2024 si conferma un anno difficile per le nostre imprese manifatturiere, all'insegna dell'incertezza e della prudenza, anche negli investimenti. Il contesto appare fragile, con dinamiche differenziate tra i vari comparti, e la frenata della domanda estera che viene pesantemente influenzata dalle sfavorevoli dinamiche globali. Nel complesso, l'industria manifatturiera veneta è in una fase di transizione, sempre più esposta a fattori di debolezza che limitano le prospettive di crescita", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA