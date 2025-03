Trovato con due chili cocaina in auto, arrestato

La Guardia di Finanza di Noventa Vicentina ha arrestato un marocchino trovato con due chili di cocaina.. L'uomo è stato fermato per un controllo a Lonigo mentre era alla guida di una vettura. Gli evidenti segni di nervosismo mostrati dallo straniero, già noto alle forze dell'ordine per fatti di droga, e destinatario di un provvedimento di espulsione, hanno indotto i finanzieri a svolgere un approfondito controllo nell'auto. E' stata così trovata, sotto il sedile anteriore, una busta con all'interno due panetti di cocaina dal peso complessivo peso di 2.306 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente i militari hanno sottoposto a sequestro 2 telefoni cellulari, oltre all'auto.

L'indagato è stato posto in custodia cautelare in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.



