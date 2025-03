Serie A: Venezia, a Como per tornare a segnare

L'imperativo assoluto, in vista della trasferta di sabato pomeriggio del Venezia a Como, è quello di ritrovare la via della rete che manca dal primo febbraio, quando Gytkjaer siglò il momentaneo pareggio a Udine, in una gara poi conclusa comunque con una sconfitta.

Da allora, i lagunari hanno disputato quattro gare di Serie A senza segnare. L'astinenza coincide perfettamente con la cessione di capitan Pohjanpalo al Palermo, sul filo di lana del calciomercato invernale. Al suo posto sono arrivati Fila e Maric.

Sulle sponde del lago lariano - curiosamente si affrontano due squadre in Italia che hanno lo stadio che si affaccia sull'acqua - Di Francesco proporrà per gran parte la formazione che ha fermato sullo 0-0 il secondo miglior attacco del torneo, quello dell'Atalanta. La novità potrebbe essere l'inserimento a centrocampo di Duncan, che a Bergamo ha disputato solo uno spezzone. Il ballottaggio è con Busio. Davanti, confermatissimo Oristanio, l'altra maglia se la giocano proprio Fila e Maric, ma non è escluso un attacco di "piccoletti" con Yeboah, sempre alla ricerca della sua prima marcatura stagionale.

Restano ai box Sverko, Sagrado e Haps, oltre ai lungodegenti Stankovic e Svoboda. Zampano ha smaltito l'influenza e torna tra i convocati.



