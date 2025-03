Rete Studenti e Udu, due intimidazioni nel giro di 24 ore

Nella tarda serata di ieri "due persone incappucciate hanno tentato di irrompere nella sede dell'Unione degli Universitari di Venezia e della Rete degli Studenti Medi di Venezia Mestre in Campo Saffa, lasciando poi un grande telo rialzato davanti alla porta d'entrata, facendo intendere il camuffamento di un oggetto pericoloso". A dirlo sono gli stessi studenti, per i quali l'episodio "rappresenta un chiaro atto intimidatorio a seguito della denuncia pubblica di quanto accaduto nella giornata precedente, in cui la sede era stata imbrattata con croci celtiche. E' un chiaro atto di violenza politica, che vediamo sempre più in aumento, che ha conseguenze dirette sulla vita delle persone e sul nostro spazio di agibilità democratica - afferma Angelica Morresi, coordinatrice dell'Unione degli Universitari di Venezia - l'ennesimo episodio in cui l'estrema destra ci impedisce di sentirci al sicuro all'interno dei nostri spazi, siano questi le sedi associative, le nostre scuole o le nostre università. In questo clima politico, persone come quelle che hanno provato a intimidirci ieri si sentono legittimate da un Governo che si rifiuta di condannare ogni tipo di violenza perpetrata dalla destra. Noi crediamo in un modello di istruzione opposto: un luogo di pensiero critico, di crescita collettiva, di costruzione di un futuro più libero. A tutto questo dobbiamo rispondere con determinazione e unità, riaffermando il valore della partecipazione e della lotta collettiva".

"Ci ritroviamo ancora in una situazione in cui dobbiamo ribadire l'importanza dell'antifascismo. La storia ci insegna che la libertà non è mai garantita una volta per tutte, ma va difesa, coltivata e fatta crescere, giorno dopo giorno. Vuol dire anche non aver paura di rispondere pubblicamente e con forza ad atti come quelli di ieri, mettendoci la faccia e il nome, e non incappucciandoci", afferma Anna Castelli della Rete degli Studenti Medi di Venezia Mestre - come abbiamo detto ieri, lo ripetiamo anche oggi: non ci faremo intimidire da atti come questo, continueremo a portare avanti una rappresentanza vera e antifascista all'interno delle nostre università e nelle nostre scuole. Non ci faremo spaventare". Gli studenti annunciano una mobilitazione per sabato 8 marzo dalle 15:00 in Campo Saffa, "proprio nel luogo dove sono avvenute queste aggressioni fasciste. Rispondiamo a questo attacco come abbiamo sempre fatto: con la partecipazione, con la lotta collettiva, con la consapevolezza che l'antifascismo è l'unica strada giusta. L'antifascismo è un impegno quotidiano.

Oggi più che mai, è fondamentale ribadirlo: Venezia è e sarà sempre una città antifascista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA