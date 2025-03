Jean Michel Jarre in concerto in San Marco a Venezia e a Pompei

Jean-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica, si esibirà in un concerto-evento a Venezia, in Piazza San Marco, il 3 luglio prossimo. Il concerto è promosso da Veneto Jazz, nell'ambito di Veneto Jazz Festival, con Influxus, Eventi Verona e Concerto Music, in collaborazione con Città di Venezia e Vela.

L'evento veneziano sarà una delle sole due date italiane del tour, entrambe ospitate in luoghi simbolo del patrimonio dell'Umanità: dopo Piazza San Marco Jarre si esibirà nell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei in 5 luglio.

Celebre per i suoi show spettacolari, Jarre ha battuto record di affluenza con concerti in luoghi iconici: un milione di persone a Place de la Concorde, 1,3 milioni a Houston, 2,5 milioni a La Défense e 3,5 milioni a Mosca. Il suo concerto virtuale di Capodanno 2021 venne seguito da oltre 75 milioni di spettatori in una Notre-Dame digitale. Nel 2024 ha inaugurato lo Starmus Festival a Bratislava; il 14 luglio, per la prima volta, ha partecipato alla quarantesima edizione delle Francofolies a La Rochelle. A settembre, è stato protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024, davanti a 80.000 persone allo Stade de France.

Per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro la città "è pronta ad accogliere un artista visionario come Jarre nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco per celebrare l'incontro tra storia, arte e tecnologia, così da offrire ai cittadini e al suo pubblico l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo evento e invito tutti a partecipare a questi appuntamenti dove protagonista sarà la grande musica internazionale".



