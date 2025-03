Frana di vaste proporzioni nel Vicentino, chiusa una strada

Una frana di vaste proporzioni è avvenuta nella notte a Valli del Pasubio (Vicenza), facendo scivolare a valle un costone di una montagna che si affaccia su contrada Sega.

Massi e pezzi di roccia mischiati a terra sono precipitati invadendo la carreggiata di una strada e bloccando il passaggio sia di auto che di persone. Non risultano al momento feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono al lavoro dalla notte, i tecnici del comune e il sindaco.

Le operazioni per mettere in sicurezza la zona sono ancora in corso e si attende l'arrivo di un geologo per capire l'entità della frana e comprendere se ci sono ulteriori rischi di smottamenti.



