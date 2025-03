'Countdown clock', a Cortina scatta il -1 anno alle Paralimpiadi

Parte il conto alla rovescia per le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. A un anno dal via Omega, cronometrista ufficiale della manifestazione a cinque cerchi, ha svelato uno speciale Countdown Clock: situato in Piazza Angelo Dibona, nel centro della località ampezzana, conta giorni, ore, minuti e secondi con quattro cronometri continui, in italiano e in inglese.

Caratterizzato dal grande emblema di Milano Cortina 2026, l'orologio rimarrà istallato fino all'apertura dei Giochi.

Raynald Aeschlimann, Presidente e CEO di OMEGA, era a Cortina per tagliare il nastro del Countdown Clock, insieme a Andrew Parsons, n.1 del Comitato paralimpico internazionale, Alain Zobrist, CEO di OMEGA Timing, Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026 e Luca Pancalli, Vicepresidente di Milano Cortina 2026 e capo del Comitato Paralimpico Italiano. "Per Omega, Cortina è un luogo di grande eredità sportiva - ha detto Raynald -. Siamo stati qui nel 1956 per cronometrare i Giochi Olimpici Invernali ed è molto emozionante tornare, esattamente 70 anni dopo. Non vedo l'ora di assistere agli incredibili risultati degli atleti." "Per tutti coloro che sono coinvolti negli eventi di Milano Cortina questo conto alla rovescia è un momento entusiasmante. C'è una vera energia attorno ai Giochi Paralimpici Invernali e per noi è un onore avere un partner così entusiasta come Omega - le parole di Parsons -. Il marchio riconosce i valori del movimento paralimpico e porta tanta esperienza ed expertise nel suo ruolo. Non vediamo l'ora di condividere la magia dello sport quando gli eventi inizieranno il prossimo anno". Parlando del ruolo del marchio come cronometrista ufficiale, Zobrist ha sottolineato che "per i Giochi Paralimpici, Omega si avvale della stessa attrezzatura utilizzata per i Giochi, ma con alcune aggiunte speciali per determinati eventi. È quindi un ruolo che richiede molta esperienza e conoscenza. Sono felice di dire che tutti i nostri cronometristi non vedono l'ora di vivere questo momento e di registrare ogni singolo secondo d'azione".

"Per la prima volta nella storia, i Giochi portano il nome di due città - le parole di Varnier -. Dopo il conto alla rovescia per le Olimpiadi iniziato a Milano, ora è la volta di Cortina, per l'evento che celebra il -1 alle Paralimpiadi. Contiamo giorni, ore e minuti che ci separano dal grande evento che riporterà i Giochi sulle Dolomiti". "I Giochi paralimpici sono un'occasione stimolante per tutte le persone coinvolte ha detto Pancalli -. Per ogni atleta e spettatore che verrà a Milano Cortina 2026, possiamo promettere che sarà un momento indimenticabile".



